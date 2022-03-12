Электроэрозионная резка – высокотехнологичный метод обработки металла, который основан на использовании электрических разрядов для удаления материала с поверхности заготовки. Этот процесс позволяет с высокой точностью и минимальными потерями обрабатывать даже самые твердые и сложные металлы: титан, вольфрам, закаленную сталь и различные труднообрабатываемые сплавы. Электроэрозионная резка незаменима в тех случаях, когда традиционные методы механической обработки не могут обеспечить необходимую точность или приводят к значительному износу инструмента.
Основным инструментом для электроэрозионной резки является электрический разряд, который формируется между электродом и обрабатываемым материалом.
Одним из ключевых преимуществ электроэрозионной резки является возможность с ее помощью вырезать элементы различной толщины и размеров без механического воздействия (бесконтактно). Поэтому такой способ обработки металла зачастую используют при изготовлении прецизионных изделий, где даже малейшие отклонения от чертежа могут безвозвратно испортить деталь.
Цена на электроэрозионную резку металла
|Толщина
|Черная сталь
|Нержавеющая сталь
|1 мм
|От 237 руб.
|От 290 руб.
|5 мм
|От 285 руб.
|От 332 руб.
|10 мм
|От 475 руб.
|От 522 руб.
|20 мм
|От 712 руб.
|От 900 руб
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Как происходит электроэрозионная обработка
Процесс начинается с подготовки заготовки и электрода, который будет использоваться для обработки. Электрод, обычно изготовленный из меди или графита, формируется в соответствии с требуемой геометрией детали. Затем заготовка и электрод погружаются в диэлектрическую жидкость, которая выполняет несколько функций: охлаждает зону резки, удаляет продукты эрозии и восстанавливает изоляционные свойства между электродом и заготовкой.
Принцип электроэрозионной обработки заключается в следующем: когда электрод приближается к заготовке, между ними возникает электрический разряд. Он вызывает локальное разрушение металла в месте реза.
Современные электроэрозионные станки оснащены системами числового программного управления (ЧПУ), способными автоматизировать процесс и значительно повысить его точность и эффективность. Оператор вводит параметры обработки в систему, и станок выполняет все необходимые операции с минимальным вмешательством человека. Это минимизирует влияние человеческого фактора на процесс.
Технология электроэрозионной обработки позволяет создавать сложные формы и тонкие детали, которые невозможно получить стандартными способами. Однако ею можно обрабатывать только изделия, обладающие электропроводностью.
Преимущества
Электроэрозионная резка металла обладает рядом преимуществ:
Высокая точность обработки. Этот метод резки позволяет создавать детали с минимальными допусками (чем меньше допуск, тем выше требуемая точность изготовления элемента), что особенно важно в производстве сложных и прецизионных изделий. В каждом конкретном случае подбираются определенная сила тока, частота импульсов и время воздействия.
- Высокая точность обработки. Этот метод резки позволяет создавать детали с минимальными допусками (чем меньше допуск, тем выше требуемая точность изготовления элемента), что особенно важно в производстве сложных и прецизионных изделий. В каждом конкретном случае подбираются определенная сила тока, частота импульсов и время воздействия.
- Универсальность. Подходит для обработки крупных заготовок из твердых и труднообрабатываемых материалов, а также для работы с деталями толщиной менее миллиметра.
- Отсутствие механического воздействия на обрабатываемую деталь. Процесс электроэрозионной резки основан на использовании электрических разрядов, что исключает возникновение механических напряжений и деформаций в материале. Благодаря этому сохраняется структурная целостность поверхности детали.
- Стоимость обработки. Такой способ обработки металла выгодно использовать при производстве мелкосерийных и уникальных изделий. Современные станки с компьютерным управлением позволяют автоматизировать процесс, что снижает затраты на рабочую силу и повышает производительность.
Электроэрозионную обработку в СПб выполняет завод «Северозапад». Все работы проводятся только специалистами высшей категории, поэтому вы можете не беспокоиться о качестве изготовленных деталей.
Применение
Электроэрозионная обработка деталей востребована в промышленности. В авиастроении она используется для создания компонентов авиационных двигателей и конструкций, где требуется высокая точность. Эта технология позволяет производить детали, которые выдерживают экстремальные условия эксплуатации и соответствуют строгим стандартам безопасности.
В автомобилестроении электроэрозионная резка используется для изготовления пресс-форм и штампов, которые необходимы для производства кузовных элементов. В медицине – для создания сложных имплантатов и хирургических инструментов.
Фото электроэрозионной резки металла
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