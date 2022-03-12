Завод металлоконструкций Северозапад занимается изготовлением и поставкой поковок разных видов и конфигураций весом от 1 кг до 3 тонн. Производим молотовые поковки, изделия на прессах. Для производства используем углеродистые, легированные, нержавеющие, жаропрочные и другие марки стали. Также у нас можно купить изделия из титана, бронзы, алюминия.
Поковка – классический метод обработки металлов, который до сих пор играет ключевую роль в современной промышленности. Используется для изготовления деталей, которые требуют повышенной прочности, надежности и долговечности. Процесс включает в себя деформацию металла под действием ударной или сжимающей силы, что позволяет изготавливать изделия нужной формы и размеров.
Цены
|Наименование товара
|Стоимость
|ПОКОВКА
|от 80 000 руб
Производство по ГОСТ
Изготовление на предприятии ведется в строгом соответствии с нормами ГОСТ 7829-70, ГОСТ 7062-90. Предоставляем все необходимые сертификаты качества на изготавливаемую продукцию.
По желанию заказчика изготовим слитки весом до 2,2 тонн, в том числе шлаковые, в единичном объеме. Для изготовления под заказ доступны любые марки стали.
Также выполняем:
- Термическую и механическую обработку изделий из металла;
- Изготовление заготовок деталей и запасных частей по чертежам заказчика.
Дополнительно у нас можно заказать:
- Раскатные кольца max D=1250;
- Валы max L=3500;
- Квадрат с максимальным сечением 500х500;
- Фланцы штампованные с отверстием и без.
Валы и квадраты доступны в вариантах с уступом, с буртом, с выемкой, с фланцем.
Стоимость изготовления рассчитывается индивидуально на основе конкретного запроса.
Наши специалисты всегда готовы ответить на ваши вопросы: 8-800-201-62-06
Сроки выполнения заказа на нашем предприятии составляют:
- для поковок гр. I, II, III – от 15 рабочих дней;
- для поковок гр. IV и V – от 30 рабочих дней.
Доставка
Мы предлагаем удобную доставку вашего груза в любой регион страны двумя способами: самостоятельно или с помощью транспортных компаний.
Точный расчет стоимости доставки онлайн: рассчитать
Наши специалисты проконсультируют вас по выбору оптимального варианта доставки: 8-800-201-62-06.
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